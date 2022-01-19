Автовладельцы смогут узнать через госуслуги о попадании их машин под отзывную кампанию

Автовладельцев будут информировать об отзывных кампаниях через портал госуслуг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстандарт в 2022 году начнет через портал госуслуг информировать автовладельцев о подпадании машин под отзывные кампании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду 19 января.

«Информирование владельцев транспортных средств посредством проактивного сервиса на портале госуслуг о необходимости прохождения отзывной кампании запланировано на 2022 год», - говорится в сообщении Росстандарта.

Кроме того, посредством «витринных данных» в Национальной системе управления данными Росстандарт предполагает в 2022 году также наладить передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств.

«В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям», - добавили в Росстандарте.

Ранее на kp.ru была собрана информация о том, что такое отзывная кампания, как их отслеживать и какие возможности она дает автовладельцам. О том, как воспользоваться отзывной кампанией и отремонтировать автомобиль бесплатно, даже если гарантийные сроки давно прошли, узнайте здесь.