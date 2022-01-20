Банкир Спиваков спрогнозировал исчезновение пластиковых банковских карт в России через два года

Эксперт заявил, что через два года пластиковые карты исчезнут из обихода большинства россиян. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ближайшие несколько лет пластиковые банковские карты в России практически исчезнут. Уже в 2022 году число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян станет одинаковым, далее популярность пластиковых карт продолжит снижаться. Об этом заявил в четверг 20 января управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«В течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — цитирует Спивакова РИА Новости.

По мнению Спивакова, не более 15 процентов клиентов банков продолжат пользоваться пластиковыми картами, но это они будут делать не из-за удобства, а потому, что станут воспринимать пластиковую кредитку как «красивый аксессуар».

Также Спиваков отметил, что в онлайн все больше и больше будет уходить ипотека, которая сейчас является самым объемным из всех видов кредитов.

Вот здесь на kp.ru рассказывается о типах банковских карт и различиях между ними.