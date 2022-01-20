Путин присвоил звание «Герой Труда России» главе «Газпрома» Миллеру

Путин присвоил Миллеру звание «Герой Труда России» Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении председателю правления российского холдинга «Газпром» Алексею Миллеру звания «Герой Труда России».

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу – председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», – сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Звание присвоено Миллеру за особые трудовые заслуги перед государством и народом, уточняется в документе.

Миллер окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского. Он имеет степень кандидата экономических наук. Занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. В 2002 году Миллер был назначен заместителем председателя Совета директоров энергетического холдинга.