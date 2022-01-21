Опрос: 40% россиян хотят уволиться из-за недовольства зарплатой

Опрос: у 40% россиян есть желание уволиться из-за недовольства зарплатой Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру" сообщили, что у 40% россиян есть желание уволиться из-за недовольства зарплатой.

Кроме того, россиян не устраивает недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы (15%), сокращение штата, закрытие компании и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе - по 10 процентов, рассказывает издание Lenta.ru.

Отмечается,что самыми привлекательными отраслями, в которых россияне подыскивают варианты новой работы, являются IТ, сфера услуг и логистика.

Накануне студенты российских вузов рассказали, где хотят работать. Сообщается, что при выборе работы учащиеся ориентируются на уровень зарплаты (83%), возможности для роста и развития (73%) и надёжность и стабильность работы (55%), передает RT.

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