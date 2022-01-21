Лавров заявил, что переговоры с Блинкеном планировалось уложить в полтора часа

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что они длились ровно столько, сколько было запланировано. Общение сторон заняло полтора часа.

"Пунктуальность не может быть плохим знаком. Мы планировали полтора часа, не было нужды воспроизводить, что уже прозвучало ранее", - отметил Лавров.

Дипломат отметил, что российская сторона была знакома с первой реакцией США на предложения РФ по гарантиям безопасности еще до переговоров в Женеве 21 января. И сегодняшняя встреча была нужна для обмена уточняющими вопросами.

"Мы уже слышали первую реакцию США на то, что обсуждалось в разных форматах. Реакция, как и американская сторона, была предварительной. И она сопровождалась уточняющими вопросами, которая позволит подготовить реакцию. Сегодня все это и произошло", - рассказал Лавров.

Напомним, что сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.