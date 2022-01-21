Блинкен пообещал ответить на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рассчитывают предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе на следующей неделе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы Госдепа, Москва и Вашингтон планируют провести новые переговоры после изучения российской стороной ответов и предложений США. Возможность для обсуждения вопросов безопасности существует, отметил он.

Как считает Блинкен, переговоры с Лавровым в Женеве получились откровенными. Госсекретарь США сообщил, что стороны согласились с необходимостью продолжать дипломатическую работу. По его мнению, Россия и США находятся на «ясном пути» к пониманию «взаимных обеспокоенностей».

Напомним, беседа по гарантиям безопасности в Европе между Лавровым и Блинкеном состоялась в пятницу, 21 января. Накануне госсекретарь США заявил, что не ожидает «никакого прорыва» от предстоящих переговоров, а также сказал, что не привезет в Женеву письменный ответ на сделанные Россией предложения по безопасности.