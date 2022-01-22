Эксперты объяснили причину популярности российского вина в Китае и Украине

Виноделие в других странах сильно пострадало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вино российское производства больше всех импортируют Китай и Украина. При этом большим спросом отечественные напитки пользуются даже у Франции, закупившей значительные объемы премиальных вин у РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Агроэкспорта".

Как передает информагентство, такой ситуации способствовала пандемия. Так, виноделие в других странах сильно пострадало. В Италии, Испании и Франции положение дел усугубилось неурожаем, а на долю этих государств приходится 45% мирового производства. В Новой Зеландии урожай винограда оказался низким из-за заморозков. Падение составило 20% – до двух с половиной гектолитров.

Из-за этого последовало увеличение цен поставщиками. На 60% выросли объемы расходов на пробки, капсулы, винтовые колпачки, наполовину — на этикетки. Также существенно подорожали стеклотара и упаковочные материалы.

"Импорт стал более дорогим, и поставки из Европы сократились. Это выгодно для участников Евразийского экономического союза. В частности, российским производителям в ценовой категории 500 рублей за бутылку", — пояснил Никита Долгий, управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital.

При этом рост экспорта будет сохраняться и в дальнейшем, уверен глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Но уже не в таких масштабах — больше внимания будет уделено российскому рынку.

Ранее Kp.ru писал, что превосходство зарубежных вин над российскими является потребительским мифом.