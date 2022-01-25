Российские мобильные операторы объединят базовые станции в единую сеть Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Мобильные операторы России решили объединить базовые станции в единую универсальную сеть, сообщил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко на совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, подключиться к этой сети смогут все желающие абоненты.

«Мы достигли соглашения с операторами связи. Они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть», – сказал вице-премьер.

Как объяснил Чернышенко, универсальная сеть необходима для улучшения качества мобильной связи вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах России. В сеть к 2030 году планируется объединить около 10 тысяч базовых станций.

Кроме того, по словам вице-премьера, для финансирования инициатив по обеспечению граждан и предприятий доступом в интернет за счет спутниковой связи до 2030 года будет направлено 88,3 миллиарда рублей, более 30 миллиардов из которых выделят из Фонда национального благосостояния.