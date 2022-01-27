Глава МИД Латвии высказался за реалистический подход в отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости сохранения открытых каналов коммуникации в отношениях с Россией, а также разработке стратегии сотрудничества.

«Латвия все эти годы выступала за реалистический подход к отношениям с Россией - как в региональном, так и в глобальном масштабе. Сохраняя твердую позицию в принципиальных вопросах необходимо сохранять в рамках международных организаций открытые каналы коммуникации», - заявил глава внешнеполитического ведомства республики в четверг, 27января, в ходе дебатов в Сейме.

Ринкевич отметил, что существует много вопросов, которые нужно решать совместно с Москвой. По его словам, «хорошо разработанная стратегия сотрудничества с Россией не только возможна, но и необходима».

Среди вопросов, по которым двум странам необходимо сотрудничество, министр назвал, глобальные изменения климата, международный контроль вооружений, торговлю, нераспространение ядерного оружия и разоружение Ирана. «Мы также готовы продолжать сотрудничество для решения существенных проблем нашего региона в формате совета стран Балтийского моря», - добавил он.

Напомним, ранее в МИД Латвии считают невозможным выполнение требований России по гарантиям безопасности. Замглавы внешнеполитического ведомства назвал непонятной «логику требований» Москвы.