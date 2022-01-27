Тропический шторм "Ана" обрушился на Мадагаскар

На Мадагаскар обрушился тайфун, приведший к гибели как минимум 70 человек, также около сотни людей отделались различными травмами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Мадагаскар обрушился тайфун, приведший к гибели как минимум 70 человек, также около сотни людей отделались различными травмами. В регионе проводится эвакуация граждан, сообщило сегодня издание africanews.com.

По его данным, на Мадагаскаре в результате действия стихии погиб 41 человек, в Мозамбике - 18, в Малави - 11. Ранее публиковалась информация о 51 погибшем в этих трех государствах.

Травмы зафиксированы у нескольких сотен жителей, десятки жилищ местных граждан оказались разрушенными. Фото: REUTERS

Травмы зафиксированы у нескольких сотен жителей, десятки жилищ местных граждан оказались разрушенными. Так, на Мадагаскаре 110 тыс. человек по причине наводнений пришлось оставить свои дома, граждан временно расселяют в зданиях школ. В Мозамбике тропический шторм, пересекший границу страны еще 24 января, причинил урон полумиллиону человек.

Ранее Kp.ru писал о трофическом тайфуне в Краснодарском крае. Перед этим мощные ливни накрыли несколько районов Кубани, а в Новороссийске выпало 2/3 месячной нормы осадков.