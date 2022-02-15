Меркель предложили сделать посредником в урегулировании кризиса на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: REUTERS

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Германии Дитмар Барч выдвинул кандидатуру экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на роль посредника в урегулировании кризисной ситуации на Украине.

Напомним, Меркель возглавляла правительство ФРГ на протяжении 16 лет - с 2005 по 2021 годы.

"Она у обеих сторон конфликта имеет авторитет, необходимый для того, чтобы успокоить ситуацию", - заявил Барч в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Он считает, что правительство канцлера Олафа Шольцав не играет той посреднической роли, которую исполняла Меркель. Поэтому Барч предложил текущему правительству страны "вместе с Францией выбрать Меркель как возможного мирного посредника между Россией Украиной".

Напомним, в последнее время США с другими странами НАТО выдвигают обвинение России в том, что государство якобы готовит "нападение на Украину". Недавно американский президент Джо Байден озвучил предполагаемую дату этого события – по его словам, это произойдет 16 февраля 2022 года.