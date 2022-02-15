Песков назвал призывы США к эвакуации дипломатов из Украины показной истерикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Призывы властей Соединенных Штатов к своим дипломатам эвакуироваться с Украины выглядят как показная и безосновательная истерика, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так бросаться словами, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование – это какая-то показная истерика, которая ни на чем не основывается», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, от заявлений о «вторжении» России на Украину уже «лихорадит весь мир». Все это является информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе, заявил он.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан немедленно покинуть Украину, отметив, что Вашингтон продолжает сокращать состав своего посольства в Киеве.

Напомним, Россия не раз заявляла, что у нее нет планов «нападать» на Украину, а РФ не угрожает ни ей, ни другим странам. Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркивал, что страны Запада так и не привели никаких доказательств приписываемых России намерений вторгнуться на Украину.