Исследование: самыми популярными туристическими направлениями весны у россиян стали Сочи и Симферополь

Исследование: самыми популярными направлениями весны у россиян стали Сочи и Симферополь Фото: Валерий БУТАЕВ

Аналитики онлайн-сервиса "Туту.ру" выяснили, что наиболее востребованным весенними направлением по стране стали Сочи (7,9%), Симферополь и Минеральные воды (по 5,7%).

Также популярностью пользуются билеты в Краснодар (5,3 тысячи рублей туда-обратно), Калининград (7,9 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (6,5 тысячи рублей), Мурманск (8,8 тысячи рублей), Махачкалу (7,4 тысячи рублей), Иркутск (17,1 тысячи рублей), Анапу (8,6 тысячи рублей), Санкт-Петербург (4,8 тысячи рублей) и Екатеринбург (7,7 тысячи рублей), рассказывает Lenta.ru

"Средний чек за перелёт по России на весну пока составляет столько же, сколько и год назад, - 6,7 тыс. рублей за билет в одну сторону. По сравнению с допандемийным периодом показатель снизился на 7,5%", - цитирует пресс-службу Туту.ру RT.

Белые пляжи южных морей или прозрачные озера в горах, тихие прогулки по старинным городам или шумные аттракционы, рыбалка или дайвинг, экзотический гастротур или экотуризм — выбор, куда поехать в отпуск в России, велик.

Нам действительно повезло. Летом мы можем оказаться в субтропиках, где пальмы, яхты и спелые фрукты. Зимой ждут горнолыжные курорты. Весна и осень — время экскурсионных программ, самое большое число вариантов выпадает на школьные каникулы.

Мы подскажем, куда и когда поехать в отпуск в России в 2022 году, чтобы он был ярким и запоминающимся.