Политолог Валерий Соловей доставлен в СК для проведения следственных действий

Политолог Валерий Соловей находится в Следственном комитете, с ним проводят следственные действия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В среду 16 февраля российский политолог и общественный деятель Валерий Соловей был доставлен в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Сообщается, что с Соловьем проводятся следственные действия в рамках уголовного дела. Источник уточнил, что уголовное дело, в связи с которым политолога доставили в правоохранительные органы, возбуждено по статье об экстремизме.

«В настоящее время Валерий Соловей доставлен в СК, где проводятся следственные действий в рамках уголовного дела по статье об экстремизме», - сообщил собеседник агентству.

Валерий Соловей работал заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО, он доктор исторических наук.

Политолог Соловей известен как «политический Нострадамус». Ранее он делал довольно точные предсказания относительно того, что ждет Россию и россиян. Подробности читайте здесь и здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Валерия Соловья арестовали на 10 суток за несогласованную акцию.