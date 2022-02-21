Соловьев расплакался после слов Симоньян о Донбассе

Владимир Соловьев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телеведущий Владимир Соловьев расплакался после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о Донбассе.

В прямом эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян зачитала стихи Роберта Рождественского.

- Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти? — процитировала произведение Симоньян и добавила, что если показать эту девочку сторонам конфликта, то войны в Донбассе не будет.

После этого Соловьев не сдержал слезы. Он заявил, что больше всего не хотят войны генералы, так как они знают, к чему ведут вооруженные конфликты.

Фото: скриншот видео

Ранее в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР сообщили, что украинская диверсионная группа проникла на южную территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) для того, чтобы в дальнейшем пройти к государственной границе с Россией. Как уточняется, «прорыв диверсионной группы» был осуществлен в Новоазовском районе самопровозглашенной республики, в результате чего был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции самопровозглашенной республики.