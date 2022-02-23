Зеленский заявил, что неоднократно предлагал Путину переговоры Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно предлагал российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры.

«Это не секрет. Я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий», – рассказал Зеленский на брифинге.

По мнению украинского лидера, Россия должна быть среди стран-гарантов безопасности Украины. Он заявил, что Москва сосредоточила на границе 150 тысяч военных, и из-за того, что гибнут украинцы, Киев намерен получить эти гарантии.

«Мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами. С тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия», – сказал политик.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не соглашается на переговоры с Зеленским до Донбассу, потому что этот вопрос нужно решать напрямую с властями ЛДНР.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность организовать встречу Путина и Зеленского в Турции. Украинский президент поддержал предложение турецкого коллеги перенести переговоры по Донбассу в Стамбул.