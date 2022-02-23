Названа дата снятия ограничений для въезда российских туристов в Италию Фото: REUTERS

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому с 1 марта 2022 года при въезде в страну для всех иностранных граждан отменяется карантин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус, - отмечается в документе.

Также теперь для граждан, прибывающих в государство, из стран вне Европейского союза будет распространяться те же правила, что и на приезжающих из европейских государств.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции въезд в Италию для туристов из ряда стран, включая Россию, был запрещен. Приезжать можно было только по причинам первой необходимости. При этом от иностранцев требовалось соблюдать 10-дневной карантин.

Напомним, перед тем, как отправляться на отдых за границу, вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам пройти вакцинацию.