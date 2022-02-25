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Экономика25 февраля 2022 8:37

В Минске сообщили о пуске второго блока Белорусской АЭС

Глава Минэнерго Белоруссии сообщил о пуске второго блока Белорусской АЭС
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Минске сообщили о пуске второго блока Белорусской АЭС

В Минске сообщили о пуске второго блока Белорусской АЭС

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уровень готовности второго блока БелАЭС составляет 96%, скоро реакторная установка будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности, сообщил глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Степень готовности второго блока составляет 96%. В декабре 2021 года в рамках программы физического пуска блока в активную зону реактора загрузили свежее ядерное топливо. Закончена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, подтвердившие соответствие систем и оборудования проектным параметрам", - уточнил Каранкевич.

Также он добавил, что "в ближайшем будущем реакторная установка блока будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности – 1% от номинальной". В результате стартует жизненный цикл реактора, заключил министр.

Как ранее писал kp.ru, в 2021-м году на втором энергоблоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора.