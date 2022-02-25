Российские студенты поддержали соотечественников в Донбассе

Студенты нескольких российских вузов, в том числе МГУ, заявили о своей поддержке соотечественников в Донбассе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студенты российских вузов заявили о своей поддержке соотечественников в Донбассе. Учащиеся нескольких федеральных вузов, среди которых – Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, заявили о том, что готовы оказать необходимую помощь людям, пострадавшим в ходе конфликта.

- Мы, студенты ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена и других университетов страны - за безопасность наших соотечественников, - написано в петиции, размещенной на сайте Change.org.

Написавшие петицию студенты отмечают, что считают своей задачей помочь всем людям, пострадавшим в сложившейся ситуации. Учащиеся российских вузов уверены, что на земле Донбасса наступит мир.

- Мир наступит. Давайте приблизим его - поможем тем, кто сейчас на территории Донбасса, кто страдает, - призывают российские студенты.

Авторы текста просят в сложившихся обстоятельствах сохранять здравый взгляд на происходящее и продемонстрировать, что в России «есть настоящее студенчество».

- Пусть все разрешится в кратчайшие сроки, а наша задача - быть теми, кто в будущем, где бы он ни был, не допустит повторения того, что произошло в 2014 и того, к чему это привело, - подчеркнули авторы петиции.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать военную спецоперацию в Донбассе. Накануне, в понедельник, вечером 23 февраля российский президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними. Ранее, 18 февраля, началась эвакуация мирных жителей Донбасса из-за усиленных обстрелов территорий ДНР и ЛНР. Пожилых людей, женщин и детей на автобусах доставили в пункты временного пребывания в Ростовской области.