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Спорт26 февраля 2022 9:24

Польша отказалась играть со сборной России стыковой матч ЧМ-2022 по футболу

Президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша заявил, что страна готовится проинформировать ФИФА об этой позиции
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Чезаре Кулеша

Чезаре Кулеша

Фото: REUTERS

Сборная Польши отказывается играть с российской национальной командой стыковые матчи Чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) по футболу. Об этом заявил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша на своей странице в социальной сети Twitter.

"Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче, - написал Кулеша. - Это единственное верное решение".

По его словам, Польша в настоящее время ведет переговоры с футбольными федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию по данному вопросу.

Как ранее писал "КП-Спорт", футбольные власти стран Польши, Чехии и Швеции выступили против проведения матчей в России в рамках отбора чемпионата мира-2022. Это связано с проведением российской военной операции на Украине.