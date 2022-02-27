Латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканала РБК в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии о запрете ретрансляции на территории республики российского телеканала РБК. Об этом сегодня, 27 февраля сообщил председатель ведомства Иварс Аболиньш.

"Сегодня утром НСЭСМИ вынес решение о прекращении в Латвии ретрансляции телеканала РБК. Решение принято из-за нарушений, напрямую угрожающих национальной безопасности Латвии, оно начинает действовать немедленно", – написал Аболиньш.

Как уточняется, ретрансляция телеканала РБК в Латвии будет под запретом в течение трех лет.

Как ранее писал kp.ru, немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия требуемой лицензии. В комиссии пояснили, что канал не предпринимал шагов для получения нужной лицензии. Также отмечалось, что руководство канала не может сослаться на другое разрешение в соответствии с европейским законодательством.