Экономист посоветовал россиянам не скупать бытовую технику

Эксперт советует в сложившейся ситуации не совершать никаких экстремальных действий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У многих сегодня возникает вопрос: что делать со сбережениями, чтобы их не «съела» инфляция. Кто-то сметает бытовую технику, кто-то предпочитает скупать доллары по баснословному курсу. Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов дал советы, как поступить в данной ситуации.

Эксперт советует в сложившейся ситуации не совершать никаких экстремальных действий: не скупать технику и не пытаться выиграть на растущем курсе.

- Опустошать вклады в рублях не имеет смысла, все платежи будут и в будущем совершаться по безналу. На подъеме курса рублей будет в избытке, - говорит Сергей Хестанов Lenta.ru.

Покупать технику тоже не имеет смысла. Аналогичная ситуация сложилась в 2014-2015 годах и многие тоже устремились в магазины.

- Тогда многие сдуру понапокупали явно лишней техники, а потом не знали, что с ней делать. Перепродать ее сложно, техника устаревает, так что это глупая затея, — считает экономист.

Что касается возможного вложения в валюту, то в этом вопросе стоит учитывать множество рисков и если нет специальных знаний, то лучше не рисковать.

Сейчас у рубля есть потенциал к укреплению довольно большой, но и потенциал падения тоже солидный. Все упирается в следующее: как человек оценивает ситуацию, - предостерег Хестанов.

В свою очередь экономист Василий Колташов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото. Этот металл будет стабильным, сообщает ФАН.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов в беседе с RT отметил, что это поможет стабилизировать российскую валюту.