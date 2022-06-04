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Политика4 июня 2022 5:47

Глава МИД Британии связывает продовольственный кризис в мире с российской спецоперацией на Украине

За 100 дней боевых действий покинуть Украину были вынуждены более 6,6 миллиона человек, заявила министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс

Фото: REUTERS

Военная спецоперация на Украине имеет серьезное влияние на продовольственную безопасность в мире, считает министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Как говорится в сообщении главы МИД Соединенного Королевства, распространенном на сайте ведомства, спецоперация «имеет огромные последствия для глобального мира и процветания, а также для продовольственной безопасности». Трасс утверждает, что за 100 дней боевых действий покинуть Украину были вынуждены более 6,6 миллиона человек. Она добавила, что Лондон поставил Киеву в рамках программы военной помощи 10 тысяч ракет.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия не связана с российской спецоперацией на Украине. По словам главы государства, она начала складываться еще до ее начала. Политик отметил, что отсчет продовольственному кризису нужно вести с февраля 2020 года, то есть с начала пандемии коронавирусной инфекции.