Глава МИД Британии связывает продовольственный кризис в мире с российской спецоперацией на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Фото: REUTERS

Военная спецоперация на Украине имеет серьезное влияние на продовольственную безопасность в мире, считает министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Как говорится в сообщении главы МИД Соединенного Королевства, распространенном на сайте ведомства, спецоперация «имеет огромные последствия для глобального мира и процветания, а также для продовольственной безопасности». Трасс утверждает, что за 100 дней боевых действий покинуть Украину были вынуждены более 6,6 миллиона человек. Она добавила, что Лондон поставил Киеву в рамках программы военной помощи 10 тысяч ракет.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия не связана с российской спецоперацией на Украине. По словам главы государства, она начала складываться еще до ее начала. Политик отметил, что отсчет продовольственному кризису нужно вести с февраля 2020 года, то есть с начала пандемии коронавирусной инфекции.