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Политика4 июня 2022 15:55

Папа Римский Франциск заявил, что ожидает подходящего момента для визита на Украину

Понтифик собирается посетить Украину, когда для этого представится возможность
Мария ПАВЛОВА
Папа Римский Франциск заявил, что ждет подходящего момента для визита на Украину.

Папа Римский Франциск заявил, что ждет подходящего момента для визита на Украину.

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск заявил, что ожидает походящего момента для визита на Украину. Об этом понтифик заявил в субботу 4 июня.

«Я хотел бы поехать на Украину, но должен подождать подходящего момента», - цитирует понтифика агентство ANSA.

Сообщается, что вскоре папа Франциск должен встретиться с властями Украины, чтобы определить, возможен ли его визит в эту страну.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск рассматривает возможность поездки в Киев.

Кроме того, глава католической церкви заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, чтобы способствовать скорейшей стабилизации ситуации на Украине.

Также Папа Римский Франциск выразил мнение, что Североатлантический альянс мог сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса.

«Лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля», - заявил понтифик.