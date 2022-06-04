Папа Римский Франциск заявил, что ожидает подходящего момента для визита на Украину

Папа Римский Франциск заявил, что ждет подходящего момента для визита на Украину. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск заявил, что ожидает походящего момента для визита на Украину. Об этом понтифик заявил в субботу 4 июня.

«Я хотел бы поехать на Украину, но должен подождать подходящего момента», - цитирует понтифика агентство ANSA.

Сообщается, что вскоре папа Франциск должен встретиться с властями Украины, чтобы определить, возможен ли его визит в эту страну.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск рассматривает возможность поездки в Киев.

Кроме того, глава католической церкви заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, чтобы способствовать скорейшей стабилизации ситуации на Украине.

Также Папа Римский Франциск выразил мнение, что Североатлантический альянс мог сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса.

«Лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля», - заявил понтифик.