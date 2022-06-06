Посол России в Риме вызван в МИД Италии

Российский посол в Риме вызван в МИД Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Риме Сергей Разов был вызван в министерство иностранных дел Италии. Причиной стали недавние высказывания дипломата РФ о ведущейся в итальянских СМИ антироссийской кампании.

- Посол (Этторе Франческо) Секуи решительно отверг высказанные недавно МИД России обвинения в некорректности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ. Он также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании, — говорится в сообщении пресс-службы итальянского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь Европе в решении проблемы продовольственного кризиса. Российский лидер также отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Как заявил глава государства, сложности связаны со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, финансовой политикой Запада во время пандемии коронавируса, а также антироссийскими санкциями. Кроме того, политики обсудили проблематику энергобезопасности. Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.