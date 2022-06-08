Володин призвал политиков ЕС объяснить, почему их граждане должны терпеть “рост цен имени Байдена”

Вячеслав Володин, фото: Юлия Зырянова, ТАСС

Европейские политики и чиновники должны объяснить, почему их граждане должны терпеть “рост цен имени Байдена”, Вашингтон руководствуется в своей политике двойными стандартами, принуждая страны ЕС отказаться от российских энергоносителей, написал в своем Телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как он напомнил, президент США Джо Байден в начале марта 2022 года объявил, что Штаты вводят запрет на поставки нефти, газа, других энергоносителей из России.

“Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах”, - отметил Володин.

Но данные управления энергетической информации Минэнерго США говорят об обратном. Так, объемы поставок нефти из РФ за март выросли почти двукратно в сравнении с предыдущим месяцем, уточнил спикер Госдумы.

При этом США принуждали страны ЕС ввести санкции в отношении России, отказаться от российских энергоресурсов, в итоге добившись своей цели, что демонстрирует двойные стандарты.

Теперь европейским чиновникам следует объяснить, почему их граждане должны терпеть “рост цен имени Байдена”, подытожил Володин.

Ранее ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.