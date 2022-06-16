Силуанов предложил пересадить российских чиновников на «Лады»

Антон Силуанов Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников страны на «Лады».

По его мнению, властям РФ нужно обеспечить спрос на продукцию отечественных производителей. К примеру, пересадить чиновников на российские автомобили «Лада».

Министр также выразил мнение, что России необходима собственная промышленная политика. Стране нужно больше свободных предпринимателей и меньше администрирования, отметил Силуанов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, когда цены на машины в России начнут снижаться. По мнению эксперта, ждать этого недолго, ценны в автосалонах начнут падать уже весной. Стабилизировать позиции поможет национальная валюта, рубль в последнее время ста укрепляться по отношению к доллару, так что движение ценника вверх исключено. Пересмотр ценников будет постепенный, продавцы будут «прощупывать ситуацию». Сильнее всего подешевеют машины среднего класса, причина в том, что их покупатель – это не самый богатый человек, который чувствителен к ценовой политике. Авто среднего ценового сегменты серьезно не изменятся в цене, так как многие люди сменят более высокий класс на бюджет.