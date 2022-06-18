Вячеслав Фетисов: Пришло время создать полноценную систему школьного и студенческого спорта

Депутат Государственной думы РФ, посол доброй воли ООН и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Государственной думы РФ, посол доброй воли ООН и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов заявил о необходимости создать в России полноценную систему школьного и студенческого спорта. Такое предложение он озвучил в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022.

По его словам, сейчас многие вещи они требуют пересмотра, в том числе те, которые связаны детским спортом.

- (Нужно) постараться убрать дискриминацию по отношению к видам спорта, где требуются большие вложения родителей. Я имею в виду хоккей – это, наверное, номер один. То есть, закупить оборудование, дать детям клюшки, чтобы они могли попробовать себя в этой игре, - заявил Фетисов.

Также он добавил, что при этом стоит заняться переквалификацией тренеров.

- Мне кажется, пришло время создать реальный школьный спорт и очень важно создать студенческий спорт не на бумаге, а в реальности. Ну, для примера – в Москве и в области это 140 катков примерно. Считай, 140 хоккейных школ, которые каждый год выпускают по 20 человек. Берем где-то под 2000 хоккеистов. Ну, может, какой-то процент попадает в профессиональный хоккей, а все остальные уходят в никуда, - рассказал депутат Госдумы.

В качестве примера он привел студенческую Лигу Северной Америки в Канаде и в США, где ребятам удается продолжить свою хоккейную жизнь, одновременно получая образование.

- То есть, мы понимаем, что мы вот эту проблему тоже должны решить. А для этого нужны условия, для этого нужен календарь, для этого нужно создать систему, - подытожил Фетисов.