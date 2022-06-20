Умер Регимантас Адомайтис, народный артист СССР

Умер Народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Фото: Владимир ГУЛЕВИЧ/ Фотохроника ТАСС.

Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис, ему было 85 лет. Об этом сообщает в понедельник 20 июня Литовское радио и телевидение.

«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера», - сказано в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью Адомайтиса выразил президент Литвы Гитанас Науседа.

Регимантаса Адомайтиса называли самым элегантным актером советского кино. Звание народного артиста СССР он получил в 1985 году. Также Адомайтис – лауреат Национальной премии ГДР, Государственной премии Литовской ССР и Национальной премии Литвы по культуре и искусству.

Известность пришла к Регимантасу Адомайтису в 1965 году, когда на экраны страны вышел фильм Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». В общей сложности Адомайтис снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, много ролей сыграл на театральной сцене. В кино его роли дублировали русскоязычные актеры.

Мало кто знает, что в 1959 году Адомайтис закончил физико-математический факультет Вильнюсского университета и мог бы уйти в науку.

В 2009 году Регимантас Адомайтис дал интервью «Комсомольской правде», читайте его здесь на kp.ru.