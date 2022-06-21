Глава ЕК предложила снизить температуру в домах Европы для замещения поставок по «Северному потоку» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для замещения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» можно снизить на два градуса температуру при отоплении домов Европы, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем в Европе или температурный режим кондиционера, Европа заместила бы все поставки «Северного потока», – сказал она в интервью испанской газете elDiario.

По словам главы ЕК, Европа уже сократила поставки газа из России в первом квартале этого года на 30%. Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен рассмотреть полную реформу рынка электроэнергии. По ее мнению, санкции ЕС в отношении России показали свою эффективность.

Как писал сайт kp.ru, Еврокомиссия назвала требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз».

Напомним, ранее Евросоюз запретил поставку в Россию оборудования для производства сжиженного газа.