Врач-токсиколог перечислил правила, которые помогут выжить после укуса змеи Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Лето – сезон опасностей, среди прочих люди могут стать жертвами змей. Самой опасной считается гадюка, она ядовитая, поэтому после укуса человеку предписывается постельный режим и обильное горячее питье.

Еще одно важное правило – нельзя отсасывать яд из раны, так как эта процедура принесет больше вреда, чем пользы.

- До приезда врачей человеку требуется покой. Укушенную конечность нужно положить в возвышенное положение. Отправляясь в лес, нужно выбирать подходящую одежду и лучше брать с собой большую палку и при необходимости откидывать ей же змей, - комментирует врач NEWS.ru.

Стоит отметить, что обычно змеи не нападают первыми, а только в том случае, если чувствуют угрозу. Чаще всего змея спешит скрыться подальше от человека.

- Не стоит затягивать с обращением в больницу, ране нужно уделить внимание. Ведь если не обработать ее должным образом то начнется столбняк, но это легко исправляется вакциной, - подчеркнул он.