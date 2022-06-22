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Политика22 июня 2022 0:48

Верховная Рада Украины опубликовала фото погибшей жительницы Донецка после обстрела ВСУ

Авторы сообщения не стали писать, что женщина стала жертвой обстрелов со стороны ВСУ
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Верховная Рада Украины опубликовала фото погибшей жительницы Донецка после обстрела ВСУ

Верховная Рада Украины опубликовала фото погибшей жительницы Донецка после обстрела ВСУ

Фото: REUTERS

В официальном аккаунте Верховной Раде Украины в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ.

"Мужчина плачет над телом своей погибшей девушки. Ее ранили во время обстрела Калининского района Донецка 9 июня 2022 года", — подписали кадр на странице в социальной сети.

Авторы сообщения не стали писать, что женщина стала жертвой обстрелов со стороны ВСУ.

Как ранее передавал "КП-Донецк", в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские войска вновь применили артиллерию стран НАТО при обстреле Калининского района Донецка. Отмечается, что украинские террористы снова применили калибр 155-мм.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.