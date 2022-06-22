Верховная Рада Украины опубликовала фото погибшей жительницы Донецка после обстрела ВСУ Фото: REUTERS

В официальном аккаунте Верховной Раде Украины в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ.

"Мужчина плачет над телом своей погибшей девушки. Ее ранили во время обстрела Калининского района Донецка 9 июня 2022 года", — подписали кадр на странице в социальной сети.

Авторы сообщения не стали писать, что женщина стала жертвой обстрелов со стороны ВСУ.

Как ранее передавал "КП-Донецк", в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские войска вновь применили артиллерию стран НАТО при обстреле Калининского района Донецка. Отмечается, что украинские террористы снова применили калибр 155-мм.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.