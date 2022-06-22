FP: Франция и Германия могут уступить Польше лидерство в ЕС из-за желания наладить партнерские отношения с Россией

FP: Макрон и Шольц могут уступить Польше лидерство в ЕС из-за желания наладить партнерские отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик Эоин Дреа заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут уступить Польше лидерство в ЕС из-за желания наладить партнерские отношения с Россией.

"Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией", - написал он в своей статье для журнала Foreign Policy.

По его словам, главы стран Восточной Европы могут пойти по примеру Венгрии, которая неоднократно блокировала ключевые решения ЕС.

Ранее внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис заявил, что Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий. По словам Депетриса, указанные страны, также как США, Великобританией, Польшей и страны Балтии ранее выступали за "стратегическое поражение" России.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.