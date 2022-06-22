Закон об ужесточении наказания за пытки принят Госдумой России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду, 22 июня, в третьем и окончательном чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за подобные действия.

Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений, а наказываются тюремным заключение на срок до 12 лет. Согласно новому определению пытки, применение подобных мер к одному лицу может нести цель запугивание другого лица, или же принуждение другого к совершению каких-либо действий.

В случае, если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели гражданина или причинили тяжкий вред его здоровью, то это приведет к наказанию в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет с невозможностью занимать какие-либо определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.