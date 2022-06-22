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Политика22 июня 2022 11:40

Закон об ужесточении наказания за пытки принят Госдумой России

Документ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Закон об ужесточении наказания за пытки принят Госдумой России

Закон об ужесточении наказания за пытки принят Госдумой России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду, 22 июня, в третьем и окончательном чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за подобные действия.

Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений, а наказываются тюремным заключение на срок до 12 лет. Согласно новому определению пытки, применение подобных мер к одному лицу может нести цель запугивание другого лица, или же принуждение другого к совершению каких-либо действий.

В случае, если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели гражданина или причинили тяжкий вред его здоровью, то это приведет к наказанию в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет с невозможностью занимать какие-либо определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.