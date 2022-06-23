Исследование: каждый десятый россиянин передумал покупать автомобиль в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис коллтрекинга Calltouch провел исследование среди 1,3 тысячи человек и выяснили, что Авторынок России потерял 10% покупателей из-за того, что они вовсе передумали приобретать автомобили в 2022 году.

"Каждый шестой опрошенный (16%) с марта 2022 года рассматривает покупку отечественной модели. Каждый десятый передумал покупать автомобиль, а 5% теперь рассматривают машину по более низкой стоимости", - говорится в исследование, результаты которого есть у издания "Газета.ru".

Также известно, что в апреле этого года обращений к российским автодилерам было на 30% меньше, чем в феврале, и на 51% меньше, чем в апреле 2021 года.

Ранее автоэксперт Василий Кисенков в беседе с телеканалом "360" заявил ,что "живых" автомобилей на рынке сейчас нет, а те, которые есть, продают очень дорого. При этом, по его словам, сейчас ситуация уже более или менее устаканилась, люди готовы тратить деньги, "не просто сидеть и ждать, когда рак на горе свистнет".

Кстати, как не стать жертвой обмана при приобретении машины с пробегом, рассказывал автоэксперт Вячеслав Субботин. Чтобы убедиться в исправности кузова, необходимо везти его на стенд. За осмотр придется заплатить около двух тысяч рублей, приводит слова специалиста "Пятый канал".