МИД РФ заявил, что Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к "точке замерзания" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон заявил, что Хорватия и Словения подвели отношения с Москвой к «точке замерзания», отметив, что этим же стран предстоит инициировать восстановление связей с российской стороной, если в Загребе и Любляне «возобладает здравый смысл».

«Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл», - приводит ТАСС слова дипломата.

Пилипсон отметил, что враждебная позиция данных стран по отношению к Москвы после начала специальной военной операции на Украине сопровождается помощью Киеву оружием, а также высылкой сотрудников российских посольств.

«Подключились к потоку голословных обвинений в наш адрес, помогают киевскому режиму, в том числе оружием, выслали большинство сотрудников наших посольств. Иначе как недружественным и вызывающим такое поведение не назовешь», - отметил он, добавив, что Россия всегда видела в этих странах «добрых партнеров», а также напомнив о прошедшем 30-летнем юбилее дипломатических отношений.