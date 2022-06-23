Новогодние праздники в России в 2023 году продлятся девять дней Фото: pixabay.com

Новогодние праздники в России в 2023 году продлятся девять дней. Об этом сообщили в Министерстве труда, уточнив, что граждане будут отдыхать с 31 декабря по 8 января.

В ведомстве уточнили, что выходные 1 и 8 января, которые совпадают с праздниками, в 2023 году переносятся на 24 февраля и 8 мая, соответственно. В связи с этим в феврале следующего года одна рабочая неделя будет трехдневной.

«Новогодние праздники продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомство, где также указывается, что министерство подготовило проект постановления о переносе выходных дней.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как выгодно взять отпуск в январе 2023 года.