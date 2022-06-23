Последнее видео Юрия Шатунова: согнувшись, солист «Ласкового мая» пытался шутить с фанатами

Юрий Шатунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сети появилось последнее видео с концерта российского певца Юрия Шатунова.

Напомним, артист скончался сегодня в четверг, 23 июня. Об этом сообщил PR-директор певца. По его словам, причиной стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал «скорую». Артист скончался по пути в больницу.

Опубликованное в Сети видео было снято в подмосковном Раменском. На кадрах запечатлено, как Шатунов общается с поклонниками. К сцене подошла женщина и протянула артисту подарок в красном пакете, сообщив, что в нем подарок из Испании.

Шатунов рассказал, что дважды был в Испании. Он также предположил, что уже никогда не посетит эту страну.

- Почему? — спросил кто-то из посетителей концерта

- Нас и здесь неплохо кормят, — заявил Шатунов, после чего раздались аплодисменты зрителей