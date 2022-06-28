Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых участках Фото: Shutterstock

Государственная дума во вторник, 28 июня, одобрила во втором и третьем, окончательном чтениях закон, который предоставляет гражданам право разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Соответствующий документ также упрощает оформление данных участков в долевую собственность.

Ко второму чтению подготовили некоторые поправки, среди которых возможность выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. Отмечается, что при этом необходимо соблюдаться земельное законодательство, а также ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические и гигиенические нормативы.

Кроме того, закон закрепляет право товариществ садоводов и огородников проводить голосование кроме очного, еще и в дистанционном формате, а с 1 января следующего года и через портал госуслуг.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 сентября 2022года на 1 июля этого года.