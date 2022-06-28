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Общество28 июня 2022 14:23

Матвиенко предложила ужесточить требования к замминистрам

Она аргументировала это отсутствием у некоторых из них профильного образования и опыта
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров. Она отметила, что у некоторых из них отсутствует профильное образование и опыт.

"Наши контакты с заместителями министров - а это довольно высокие государственные должности - показывают, что не все из них имеют профильное образование, не имеют достаточного опыта работы, в частности, управленческой, в сфере своей компетенции. Вместо самостоятельного принятия решений, оперативного реагирования на те или иные вызовы, они не проявляют инициативы, а ожидают указаний сверху. Возможно, следует усилить требования к такой категории госслужащих", - отметила она в ходе встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Ранее Матвиенко предложила включить постковидную психиатрическую реабилитацию в полис ОМС. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое, отметила спикер Совфеда.

Также ранее Матвиенко предложила ввести еще один нерабочий день для россиян - День единения народов России и Белоруссии 2 апреля.