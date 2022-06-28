Сомелье заявил, что на импортозамещение элитного виски в России потребуется не менее трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов сказал, сколько времени потребуется на полное импортозамещение элитного виски в России.

После новостей об уходе с российского рынка продукции британской компании Diageo, которая поставляла в страну водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, пиво Guiness, ликер Baileys и ром Captain Morgan, отечественные производители задумываются, как восполнить предстоящий дефицит.

Сомелье подтвердил, что процесс полной замены потребует много времени, так как это не только производство, но и организация складов, подготовка бочек, наличие тар.

- Импортозамещение виски — процесс очень длительный, напиток должен минимум три года выдерживаться в дубовых бочках, - говорит сомелье NEWS.ru.

Ситуацию усложняет еще и тот факт, что в России почти нет производителей виски. В нашей стране делается ставка на водку, с ней проблем не возникнет.

- А для виски нужно иметь бочку-тару, производство, дистилляционные установки, которых у нас пока нет, склады и главное — знания, - сказал Тузмухамедов.

В импортозамещение заинтересованы не только магазины, но и рестораны. Многие уже заменяют виски на элитный российский коньяк. В таком случае произошло взаимозамещение качественной продукции, а вот получить свой виски раньше 2025 года вряд ли получится.