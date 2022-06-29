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Политика29 июня 2022 20:33

Путин о шутках про раздевание на саммите G7: Это было бы отвратительное зрелище

Глава государства также вспомнил поэта Александра Пушкина
София ГОНЧАРОВА
Путин о шутках про раздевание на саммите G7: Это было бы отвратительное зрелище

Путин о шутках про раздевание на саммите G7: Это было бы отвратительное зрелище

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал штуки про раздевание на саммите G7(Большой семерки).

По его мнению, их разговор про фотографии и выражение ими желания раздеться для снимков, отвратительное зрелище.

- Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище, - сказал он во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

Глава государства также вспомнил поэта Александра Пушкина, который говорил, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.

- Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело, - сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит "семерки" под председательством Германии прошел 26-28 июня в Мадриде, Там участники обсуждали новую концепцию безопасности, где Россия оказалась приравнена к угрозе безопасности североатлантического альянса.