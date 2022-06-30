Территория Лисичанского НПЗ полностью взята под контроль Россией и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из крупнейших на Украине, полностью перешла под контроль союзных сил. Об этом в среду, 30 июня, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, отметив, что завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).

«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода - Лисичанского - полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода», - заявил он.

Кроме того, Мирошник заявил о, что союзными войсками контролируются «все более менее значимые транспортные артерии», который ведут из города и в него, а также находившаяся ранее под огнем трасса Лисичанск - Артемовск на данный момент полностью перекрыта.

«Все попытки покинуть по ней образующийся ... котел теперь невозможны», - отметил он.