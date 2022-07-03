Минобороны России подтвердило, что четыре израильских истребителя нанесли ракетный удар по сирийской провинции Тартус

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, погибли два мирных жителя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России подтвердило нанесение удара ВВС Израиля по провинции Тартус в Сирии утром в субботу 2 июля. Удар был нанесен управляемыми ракетами, запущенными с четырех истребителей F-16.

«2 июля с 06:30 до 06:36 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус», - цитирует ТАСС сообщение замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгения Герасимова.

Двое мирных жителей были ранены, также ракеты нанесли материальный ущерб, дополнили в Минобороны.

Напомним, 13 мая израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас.

Также сообщалось, что 9 апреля сирийские ПВО отразили удары Израиля по Латакии. Комплексами С-125 и «Панцирь-С» были уничтожены три ракеты.