США обеспокоены «провокационными» действиями России и Ирана на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты обеспокоены «провокационными» действиями России и Ирана на Ближнем Востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки озабочены действиями России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание сообщает, что в июне Пентагон зафиксировал несколько случаев, которые в ведомстве охарактеризовали как «провокационные, эскалационные» или «небезопасные и непрофессиональные».

Одним из примеров стали случаи, когда российская военная авиация своими маневрами создавала угрозу для американских коллег над Сирией. При этом в ВС США не стали раскрывать дополнительные детали этого.

Второй пример — авиаудар по лагерю поддерживаемых США боевиков в окрестностях военной базы Ат-Танф, который произошел в июне. Как утверждает газета, российские военные уведомили о нем примерно за 35 минут. США полагают, что таким образом РФ пытается укрепить доминирование в регионе.

Ранее в целях придания дополнительного импульса решению гуманитарных проблем и постконфликтного восстановления в Сирии прошла российско-сирийская встреча, а также организована рабочая поездка российской межведомственной делегации по освобожденным от террористов городам этой ближневосточной страны. Делегация открыла третий центр по изучению русского языка в армянской апостольской православной церкви в Дамаске при участии Минпросвещения РФ, Минпросвещения Сирийской Арабской Республики (САР), союза «Христианский мир» и Московского педагогического государственного университета. А правительство Рязанской области подписало соглашение с министерством высшего образования и науки Сирии о приеме абитуриентов.