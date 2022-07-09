Трамп назвал США нацией в упадке, которая читает нравоучения другим

Трамп назвал США "нацией в упадке", которая "читает лекции" другим. Фото: REUTERS

Дональд Трамп назвал США «нацией в упадке», которая «читает лекции» другим. Об этом он сказал, выступая на встрече со своими сторонниками в Лас-Вегасе.

«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим», - цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп очертил круг проблем, которые, по его мнению, нужно немедленно решить в США, назвав среди них попрание закона, недостаточную работу по предотвращению преступлений, плохую защищенность границ и повсеместное распространение наркотиков.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам.

«У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», - резюмировал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден спровоцировал рост инфляции и цен на газ в США. Экс-президент отметил, что «сейчас средний класс раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».

Также Дональд Трамп заявил, что Байден нанес США вред, который не смогли бы причинить вместе «пять худших президентов» в истории страны.

Тем временем в США Трамп обогнал Байдена по популярности. Если бы выборы в США состоялись сегодня, то Трамп бы их выиграл.