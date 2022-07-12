В Тюмени построят масштабный Межвузовский кампус

В Тюмени появится Межвузовский кампус мирового уровня, которая станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей города. Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил тюменцев, жителей Югры и Ямала к обсуждению концепции нового общественного пространства на официальном сайте проекта: тюменскийкампус.рф.

«В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития, - отметил глава региона. - Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная его сила – это студенты и активная молодежь. Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности. Ценны и значимы все конструктивные предложения и идеи во время разработки и проектирования Межвузовского кампуса».

Организаторы проекта уже провели большую работу. Провели стратегическую сессию со студентами, преподавателями, архитекторами и предпринимателями, на которой участники проработали все технические процессы кампуса: учебную деятельность, проживание, технические условия и возможности интегрирования бизнеса.

Больше того, каждый желающий сможет предложить идею, приняв участие в опросе на сайте тюменскийкампус.рф или фокус-группах.

Добавим, что межвузовский кампус расположится в самом центре города на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Проект станет продолжением самого крупного общественного пространства в Тюмени – набережной. По итогам всех обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.