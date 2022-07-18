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Политика18 июля 2022 11:36

Путин отчитал "Ростех" за скромные результаты: "Я знаю, что там происходит"

Путин заявил, что "Ростех" демонстрирует скромные результаты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, заявил, что «Ростех» демонстрирует скромные результаты. Глава государства заявил, что в госкорпорации могут начать говорить о том, что финансирования не хватает, однако он знает, что там происходит.

«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», - отметил российский президент в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что среди прочего речь идет о таких проектах, как создание сетей пятого поколения и развитие производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Кроме того, российский лидер выделил проект по развитию микроэлектронной отрасли, который «пришлось полностью перезагружать в прошлом году».