Цены на газ в Европе выросли до 1890 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов сегодня, 25 июля,подскочили на 12%, до 1890 долларов за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию сегодняшнего дня возле отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (−0,5% к расчетной цене пятницы - 1686 долларов) и в течение первых часов торгов показывали небольшой рост в среднем на 3–4%. После 14.30 по Москве котировки в течение непродолжительного времени ускорили темпы роста почти до 1800 долларов (+6,6%), после этого долго торговались у отметки 1780 долларов (+5,4%).

Ранее сообщалось, что цены на нефть и газ в мире побили рекорды. Отмечалось, что основную прибыль сейчас получают другие производители – США и страны Ближнего Востока. Спрос на их нефть резко вырос. Больше половины российского экспорта приходится на Евросоюз. Основные потребители стараются отказаться от “токсичной” российской нефти. Причем не только по политическим причинам.