В США оспорили исключительные права Украины на борщ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не может говорить об исключительном праве на борщ. Такое мнение высказала Катя Седжвик в статье для The American Conservative.

Как говорится в публикации, найти автора, решившего добавить свеклу «в кислый суп», никак не удалось, поэтому можно сказать, что им мог быть казак, татарин или русский.

Обозреватель отметила, что одно из самых ранних упоминаний о борще можно обнаружить в дневнике немецкого купца 1584 года, который путешествовал в Киев, расположенный тогда в Речи Посполитой, а еще одно упоминание о блюде отмечено в московском трактате XVI века «Домострой».

Седжвик говорит о том, что это блюда, скорее всего, появился раньше исторических записей, документирующих его существование, а также указывает на то, что данный суп может быть старше, чем российская или украинская государственность.

Подводя итог, журналист заявляет, что рецепт борща, который пришел из Украины, может быть вписан в украинскую кулинарную книгу, а рецепт борща из России - в российскую «не потому, что они его изобрели, а потому, что они его готовят».

Напомним, 1 июля, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли культуру приготовления украинского борща, отметив, что культура приготовления этого блюда «нуждается в срочной охране».